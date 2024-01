'Trend' làm linh vật rồng bằng kẽm nhung gây sốt mạng

Your browser does not support the video tag.

Hướng dẫn làm rồng bằng kẽm nhung. (Nguồn: Trâm Suri Mun)

"Trend" sử dụng kẽm nhung làm đồ trang trí không dừng lại ở phong trào làm cây thông Noel. Gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, loại vật liệu này sốt trở lại khi dân mạng đua nhau dùng nó để tạo hình linh vật rồng.

Rồng kẽm nhung được nhận xét là là món đồ trang trí thủ công tinh tế, sang trọng. Nhiều sản phẩm được cư dân mạng chia sẻ thể hiện vẻ đẹp uy nghi, khí thế của linh vật năm Giáp Thìn. Nhiều người coi nó là vật trang trí mang tính phong thủy, hy vọng mang đến vận khí tốt lành cho gia đình.

Người khởi xướng trào lưu làm rồng bằng kẽm nhung là Duyên Phạm (Hà Nội). Những sản phẩm rồng kẽm nhung mà cô sáng tạo gây sốt trên mạng xã hội TikTok với hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Các linh vật mà Duyên Phạm làm đều rất tỉ mỉ, được cô dồn nhiều tâm huyết. Mỗi con rồng đều mang vẻ đẹp riêng.

Ban đầu, Duyên làm những con rồng bé xíu bằng kẽm nhung, sau đó khi dần quen tay mới mạnh dạn bắt tay vào làm những sản phẩm kỳ công và kích thước lớn.