Trend 'bóp chai nước' là gì mà gây sốt mạng?

Dân mạng đu trend "bóp chai nước". (Nguồn: @ngthaocham)

Các nền tảng mạng xã hội từ TikTok đến Facebook đều đang tràn ngập những đoạn video hưởng ứng trào lưu "bóp chai nước". Chỉ cần gõ từ khóa "trend bóp chai nước"; "trend phun nước" là màn hình hiện ra hàng loạt video triệu view về chủ đề này.

Để "đu trend", bạn chỉ cần lấy một chai nước nhựa, đục nhiều lỗ nhỏ như vòi hoa sen, hướng cái chai phần đục lỗ về phía nguồn sáng ở trên cao rồi bóp mạnh, xoay tròn để tạo hiệu ứng như mưa rơi để quay clip ngược sáng.

Sau đó, bạn thêm một vài hiệu ứng chỉnh sửa video và thêm nhạc là có ngay video bắt trend. Lưu ý là cần thực hiện video này vào ban đêm để có hiệu ứng nổi bật nhất.