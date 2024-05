Trend biến hình 'Tôi sau khi tốt nghiệp' phủ sóng khắp TikTok

Your browser does not support the video tag.

Video biến hình theo trend 'Tôi sau khi tốt nghiệp' gây sốt mạng. (Nguồn: @3nangyesyesyes)

Trào lưu biến hình "Tôi sau khi tốt nghiệp" với nội dung dự đoán nghề nghiệp, công việc, hoàn cảnh tương lai của bản thân sau khi biết điểm tốt nghiệp đang được nhiều bạn trẻ hưởng ứng trên mạng xã hội TikTok.

Hàng loạt nghề nghiệp được các bạn trẻ lựa chọn để hóa trang biến hình quay clip như mẹ bỉm sữa, thợ cắt cỏ, thợ cắt tóc, thợ xây, làm tạp vụ, làm ruộng, bán kem trộn, nuôi gà, thợ may...