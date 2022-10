Trên đường đi trả nợ, người phụ nữ bị giật túi xách có vàng gần 500 triệu đồng

Sau khi công an quận 11 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ khu vực để truy xét. Công an nghi ngờ người này có thêm 2 đồng bọn khác cùng di chuyển theo sau.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 7) đề nghị ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến tài sản có đặc điểm nhận dạng nói trên thì thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) gặp điều tra viên Võ Văn Hưng, số điện thoại 0903848413.