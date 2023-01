Trên đường đi lấy lương về, hai người đàn ông bị xe khách đâm thương vong

"Vụ tai nạn đã làm 1 người ở xóm Quyết Tâm bị tử vong, 1 người ở xóm Minh Đức bị thương nặng. Hai người đàn ông này trên đường đi lấy lương hưu từ UBND xã về thì gặp tai nạn", cán bộ xóm Tân Phúc nói.

Tường nhà người dân bị xe khách đâm sập (Ảnh: N.T).

Cũng theo vị cán bộ xóm Tân Phúc, người đàn ông chết trong vụ tai nạn đau lòng này là ông Nguyễn Văn L. (71 tuổi), trú xóm Quyết Tâm, xã Diễm Thịnh, huyện Diễn Châu. Còn ông Cao N. (69 tuổi), trú xóm Minh Đức, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu phối hợp cùng Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.