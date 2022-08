Trên đường đi chở lúa, người phụ nữ nhặt được bọc tiền 200 triệu đồng

Chiều 31/8, Công an xã Thanh Giang (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết vừa phối hợp xác minh và trao trả số tiền 200 triệu đồng do công dân của xã nhặt được cho người đánh rơi.

Vợ chồng bà Xuân trao trả số tiền 200 triệu đồng nhặt được cho ông B. trước sự chứng kiến của chính quyền và Công an xã Thanh Giang (Ảnh: V.T).