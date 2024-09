Trên 200 triệu đồng có thể mua được xe bán tải số tự động nào?

Nếu thích xe bán tải vừa dùng dể di chuyển hàng ngày và có thể đi xa, chở hàng nhưng dễ lái với số tự động, người dùng có thể tìm thấy nhu cầu ở một số mẫu xe thương hiệu Nhật đời cũ. Dưới đây là 3 mẫu xe bán tải số tự động đang có giá bán hơn 200 triệu đồng trên thị trường xe cũ. Mitsubishi Triton GLS 4x4 AT 2009: Giá 220 triệu đồng Cuối năm 2008, Mitsubishi Motor Việt Nam lần đầu ra mắt xe bán tải Triton, phá vỡ sự vắng vẻ của phân khúc bán tải khi trước đó chỉ tồn tại Ford Ranger và Isuzu D-Max. Từ năm 2009 đến 2014, xe bán tải dần sôi động với việc góp mặt của Toyota Hilux, Nissan Navara và Mazda BT-50. Đến nay, Mitsubishi Triton đời 2009 vẫn còn được giao dịch nhiều, với phiên bản số sàn 1 cầu giá khoảng 180 triệu đồng, số sàn 2 cầu (4x4) giá 200 triệu đồng và số tự động GLS 4x4 giá 220 triệu đồng. Triton phiên bản số tự động 4x4 trang bị động cơ dầu 2.5L, cùng hộp số tự động 4 cấp, công suất cực đại 136 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 320 Nm tại 2.000 vòng/phút. Xe có tốc độ tối đa 167km/h. Ngoại hình Mitsubishi Triton 2009 khá lành khi sở hữu kiểu thiết kế bo tròn trước và sau, trong khi các đối thủ như Ford Ranger hay Isuzu D-Max theo hướng vuông vức truyền thống. Mitsubishi Triton GLS 4x4 AT 2009. Ảnh minh họa: Tuấn Anh Xe được trang bị đèn pha halogen, đèn sương mù, gương chiếu hậu chỉnh điện mạ crôm, gạt nước kính trước tự động điều chỉnh theo tốc độ xe, lưới tản nhiệt mạ crôm. Bên trong là nội thất nỉ, cửa kính điều khiển điện, hệ thống khóa cửa trung tâm, sưởi kính sa, tay lái 4 chấu bọc da, có gác tay hàng ghế phía sau, hệ thống giải trí CD 4 loa,... Trang thiết bị an toàn bao gồm: túi khí đôi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD… Ưu điểm: Động cơ đời này được đánh giá khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Thùng xe ngắn nên bán kính quay đầu nhỏ chỉ khoảng 5,9m, trọng lượng nhẹ tầm 1,85 tấn, khoảng sáng gầm 205mm nên dễ xoay trở ở đường khó. Nhược điểm: Thiết kế lành nên muốn xe ngầu hơn phải "độ" lại nhiều chi tiết bên ngoài. Isuzu D-Max LS 3.0 4x4 AT 2007: Giá 200 triệu đồng Isuzu D-Max lần đầu ra mắt khách Việt vào tháng 7/2005, cùng với Ford Ranger từng bước tạo nên lựa chọn phân khúc mới là bán tải. Cuối tháng 9/2007, D-Max được tung ra thị trường với động cơ mới là Turbo Diesel 3.0L phun nhiên liệu trực tiếp với hệ thống làm mát khí nạp. Giá bán của bản cao nhất 4x4 số tự động khoảng 30.000 USD (483 triệu đồng, tỷ giá 1 USD = 16.114 đồng). Hiện tại, trên thị trường ô tô cũ, phiên bản Isuzu D-Max LS 3.0 4x4 AT 2007 đang được rao bán giá khoảng 200 triệu đồng. Isuzu D-Max LS có trục dài cơ sở 3.050mm, nặng gần 2 tấn. Kiểu dáng D-Max 2007 khá vuông vức với điểm nhấn là lưới tản nhiệt mạ crôm, cụm đèn trước kiểu mới là loại thấu kính. Bên trong xe được trang bị nội thất nỉ, vô-lăng bọc da, hệ thống giải trí DVD/MP3 2 Din và màn hình LCD. Động cơ tăng áp 3.0L trên xe cho công suất cực đại 161 mã lực, kết hợp số tự động 4 cấp. Xe được trang bị các thiết bị an toàn như: 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp với hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, khóa mở cửa điều khiển từ xa, cảm biến lùi. Isuzu D-Max LS 3.0 AT 2007. Ảnh minh họa: Phùng Hội Ưu điểm: Động cơ dầu của Isuzu nổi tiếng kéo khỏe và tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cũng được đánh giá cao. Nhược điểm: Kiểu dáng xe đời 2007 khá cổ điển, không bắt mắt. Động cơ có tiếng nổ to, vận hành ở tốc độ thấp chưa thực sự êm ái. Máy dầu đã 17 năm tuổi nên đòi hỏi phải bảo dưỡng thường xuyên để vận hành tốt. Xe có niên hạn 25 năm và mua thời điểm này sẽ chỉ còn 8 năm sử dụng. Nissan Navara XE 2.5AT 4WD 2012: Giá 250 triệu đồng Cuối năm 2011, mẫu bán tải của Nissan là Navara lần đầu được bán tại Việt Nam nhưng chỉ có phiên bản số sàn với giá 641 triệu đồng. Đến giữa năm 2012, hãng xe Nhật Bản mới đưa phiên bản số tự động 2 cầu Navara XE 2.5AT 4WD ra bán với giá 770 triệu đồng. Hiện tại, trên thị trường xe cũ, phiên bản Nissan Navara XE 2.5AT 4WD đời 2012 đang được rao bán với giá khoảng 250 triệu đồng. Đây vẫn là Navara thế hệ thứ hai (2004-2014), nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Xe có chiều dài cơ sở 3.200mm và bán kính quay vòng 6,5m, độ cao của gầm 205mm và góc thoát trước/sau là 32/24 độ. Nissan Navara 2.5AT có trọng lượng không tải 1.880kg, khả năng kéo mooc là 3 tấn và chở hàng là 1 tấn. Sức mạnh của phiên bản này đến từ động cơ diesel 2.5L, tạo ra công suất tối đa 174 mã lực và mô men xoắn cực đại là 403 Nm, kết hợp hộp số tự động 5 cấp và có núm xoay chuyển cầu điện tử. Trang bị an toàn trên Nissan Navara 2.5AT gồm hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), phanh ABS, túi khí kép,... Nissan Navara XE 2.5AT 4WD 2012. Ảnh minh họa: Bùi Minh Đức Ưu điểm: Nissan Navara 2012 dùng cấu trúc khung "Zone Body" được đánh giá cao về độ cứng và bảo vệ người ngồi bên trong. Chiếc xe dù 12 năm tuổi nhưng trang bị vẫn khá hiện đại như có núm xoay chuyển cầu điện tử, khoang hành khách rộng rãi. Bên cạnh đó, động cơ xe khỏe nhất so với các đối thủ cùng đời nhờ trang bị tăng áp. Nhược điểm: Thiết kế nội thất hơi cổ điển với vô-lăng to. Tiện nghi nguyên bản của Navara chỉ có hệ thống audio với AM/FM, CD 6 đĩa, 6 loa tiêu chuẩn và có cổng kết nối MP3/AUX, hệ thống điều hoà cơ, 1 vùng. Hàng ghế sau kiểu đứng, ngồi lâu khá mỏi lưng. Xe thiếu cân bằng điện tử nên đi đèo núi cần lưu ý lúc vào cua. Bán kính vòng quay lớn nên quay đầu ở phố khá vất vả.