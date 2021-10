Trekking 14 ngày lên đỉnh Thorong La tuyết trắng: 5.416m, chúng tôi đến rồi đây!

Khung cảnh đìu hiu và u ám ngày tuyết rơi

Sau bữa cơm trưa rệu rã và phải tự động viên bản thân ráng ăn cho có sức, cả đoàn lại vác balo lao ra ngoài mưa tuyết. Chúng tôi phải vượt một đoạn dốc dựng đứng hình zic zac mấy chục tầng để tiến lên High Camp. Ở độ cao này, lượng oxy trong không khí vốn đã cực kỳ thấp, mỗi người phải hít thở liên tục, chân vẫn phải bước đi lầm lũi dưới mưa tuyết.

Đoàn người lặng lẽ bước đi trong mưa tuyết

Thorong La High Camp nằm ngay dưới chân đèo Thorong La, ở độ cao 5.000 mét này thì không còn cái cây bụi nào cả, đầy đá và tuyết trắng xóa. Mấy dãy nhà cũng xây bằng đá lạnh ngắt. Nghĩ đến cảnh đêm nay sẽ ở đây mà tôi không khỏi rùng mình. Thật là nhớ những đóa hoa xinh đẹp và những ngôi nhà rực rỡ sắc màu ở Tal.

Chúng tôi đến được Thorong La High Camp ở độ cao 5000m

Tôi có cảm giác cơ thể rã ra từng mảnh. Mọi người rủ nhau chụp hình tuyết nhưng tôi về phòng đây. Chui vào chăn quấn kín người run bần bật, tôi cứ nằm thế thiếp đi mơ màng đến lúc mấy anh gọi sang phòng bếp ăn cơm. Với tôi ngày hôm đó, căn phòng ăn thật băng giá lạnh lẽo. Lạnh tới mức Ganesh phải phát cho tôi cái túi chườm nóng để ôm vào bụng. Menu nhìn đi nhìn lại vẫn là mấy món ăn riết ngán tới cổ. Đĩa mì spaghetti cá ngừ nóng sốt nhưng tôi không cảm nhận được chút mùi vị gì.

Chúng tôi được lệnh ăn xong giải tán ngủ sớm vì sáng sớm mai là thời khắc quan trọng nhất của cả chuyến đi: qua đèo Thorongla 5.416m, phải thức dậy từ 4 giờ sáng. Lần đầu tiên cả nhóm không buồn uống trà hay tám chuyện nữa. Tôi về phòng và lên cơn sốt người run cầm cập, cảm giác lạnh từ trong ruột lạnh ra. Và sợ hãi, sợ mình sẽ không “qua khỏi” đêm nay, không hết sốt, không ngủ được, sáng không có sức qua đèo, bị trực thăng cẩu về, tốn 3.000 USD. Tôi tưởng tượng và sợ đủ thứ trong lúc nằm trong mấy lớp chăn dày như cái kén. May mà còn có miếng dán giữ nhiệt, may mà có viên thuốc Panadol thần thánh may mà có cái túi chườm nóng.

May quá tôi thiếp đi giữa bộn bề lo lắng giữa căn phòng tối om lạnh ngắt, bên ngoài gió núi thổi tuyết bay vù vù. Cuộc đời mình rồi cũng có ngày ở cái nơi heo hút tĩnh lặng cách xa văn minh thế này ư?

5.416 mét - chúng tôi đến rồi đây!

4 giờ 30 chúng tôi xốc balo ra nhà ăn ngồi đợi sẵn. Lại là nỗi sợ phải gọi đồ ăn sáng. Lại uống vội vài viên thuốc. Cả đoàn nhìn nhau rồi động viên “Thôi nốt hôm nay nữa, qua đèo là xuống núi rồi, không phải leo trèo nữa”. Nhà ăn sáng sớm đông nghẹt khách, có nhiều đoàn đã xuất phát từ sớm. Nếu không muốn gặp gió to, mọi người đều phải qua đỉnh đèo trước 10 giờ sáng - Ganesh nói thế.

Jeten đi đầu, Ganesh đi chốt, chúng tôi nối nhau đi khúc giữa. Xung quanh tối mù mịt, phải bật đèn đi dò dẫm. Tiếng bước chân trên tuyết lạo xạo. Tiếng thở nặng nhọc. Tiếng xì mũi, ho hắng. Ngoài ra thì thứ duy nhất tôi cảm nhận được là cái chân lạnh như đóng băng. Sao tôi có thể quên là cái chân mình là nơi sợ lạnh nhất cơ thể? Thế mà vẫn chỉ mang một đôi vớ rồi đi giày. Cũng không thể nào rút tay ra khỏi túi áo mà bấm điện thoại quay phim được.

Lạnh muốn đóng băng nhưng vẫn phải uống nước

Tôi gần như là người đi cuối trong đoàn, cố bước từng bước thật nhỏ, thật chậm. Đôi tay bọc trong 2 lớp găng dày nhưng tôi có thể cảm nhận được lúc này từng ngón tay tôi đang sưng phù vì lạnh, mấy cái nhẫn chắc đang thít chặt khớp tay. Tôi liên tục phà hơi qua miệng, mong xua tan đi chút lạnh lẽo cho khuôn mặt sắp đóng băng của mình. Trong lúc đó thì đôi chân đang ra sức chống lại lệnh của đại não: dừng lại, bọn tao muốn nghỉ, chân tôi lên tiếng.