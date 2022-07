Trẻ sơ sinh suýt hoại tử ngón: Thủ phạm ẩn mình trong bao tay

"Nếu không phát hiện sớm, tình trạng này rất nguy hiểm. Hair tourniquet làm máu không lưu thông đến vùng bị quấn chặt. Do đó, trẻ sơ sinh có nguy cơ bị thương hoặc hoại tử phần cơ thể bị ảnh hưởng", BS Hiền nhấn mạnh.

- Buộc tóc gọn gàng.

- Chải đầu thường xuyên, nhặt những sợi tóc rụng cho vào thùng rác.

- Kiểm tra kỹ bao tay, bao chân của con xem có chỉ thừa không hoặc bạn có thể lộn trái rồi mới bao vào tay, chân cho con

- Kiểm tra đều đặn các ngón tay, ngón chân của trẻ nhỏ để có thể sớm phát hiện khi có bất thường xảy ra.

"Nếu không may bé gặp tình trạng này bố mẹ cần loại bỏ ngay sợi chỉ, tóc khỏi cơ thể bé, trường hợp phần cơ thể đó sưng to, đỏ khiến việc lấy sợi chỉ khó khăn cần đưa ngay bé đến bệnh viện gần nhất để được can thiệp kịp thời", BS Hiền khuyến cáo.