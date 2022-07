Trẻ sơ sinh nằm điều hoà được không? Nên dùng điều hòa cho trẻ như nào?

-Nhiệt độ phòng cho trẻ sơ sinh tốt nhất là từ 26 – 28 độ C nếu trẻ được mặc quần áo, mang bao tay, mang vớ chân, đội mũ và đắp chăn. Nếu nhiệt độ hơn 28 độ C, trẻ sẽ dễ đổ mồ hôi, nổi rôm sảy và tăng nguy cơ đột tử. Còn nếu thấp hơn 23 độ C, trẻ sẽ dễ bị lạnh và mắc các bệnh về đường hô hấp.

- Không nên để điều hòa hướng trực tiếp vào người trẻ nhất là mặt và đầu bởi hệ hô hấp của trẻ nhỏ còn rất nhạy cảm. Nếu quạt gió của điều hòa thổi thẳng vào mặt, vào đầu thì với những bé có cơ địa yếu sẽ rất dễ mắc những bệnh về đường hô hấp như dị ứng đường hô hấp, viêm mũi, viêm tiểu phế quản, viêm phổi.

- Mẹ chỉ nên cho bé nằm tối đa 2 – 3 tiếng mỗi lần. Điều này có nghĩa là cứ 2 - 3 tiếng, mẹ nên cho bé ra ngoài nhiệt độ bình thường từ 10 - 15 phút. Không để trẻ ở phòng máy lạnh cả ngày hoặc hơn 4 giờ liên tiếp vì trẻ bị khô da và đau họng.

- Không đột ngột đưa trẻ sơ sinh ra khỏi hoặc vào vùng điều hòa vì sự chênh lệch nhiệt độ bất ngờ có thể làm trẻ bị sốc nhiệt dẫn đến sốt, cảm cúm, ho,... Nếu muốn đưa trẻ ra ngoài, bạn hãy tắt điều hòa nhiệt độ, mở rộng cửa và để trẻ tiếp tục ngồi trong căn phòng đó, sự tăng nhiệt độ dần của căn phòng sẽ giúp trẻ dễ thích nghi hơn. Khi nhiệt độ trong phòng gần với nhiệt độ ngoài trời, lúc đó mới nên đưa trẻ ra ngoài.

Mặt khác, khi bé ở ngoài về, ra nhiều mồ hôi, mẹ cũng nên lau mồ hôi cho con và để con ngồi nghỉ ít nhất 3 phút ở nhiệt độ phòng bình thường, tránh cho bé vào ngay phòng điều hòa gió lạnh, nhiệt độ thấp đột ngột.