Trẻ sau tiêm vắc-xin Covid-19: Có 2 việc cha mẹ cần làm để tránh tối đa phản ứng sau tiêm

Từ thực tế ghi nhận trên thế giới, những phản ứng trầm trọng, bất thường sau tiêm ở trẻ 5 - dưới 12 tuổi ít hơn so với trẻ trên 12 tuổi. Các phản ứng nặng càng ít gặp hơn. Do đó, đầu tiên xin cha mẹ không nên quá lo lắng. Mặc dù vậy, bạn tuyệt đối không được chủ quan sau khi con tiêm phòng xong. Nhất là trong khoảng thời gian 3 ngày đầu sau khi tiêm. Đây là thời gian trẻ nhỏ cần có người hỗ trợ 24/24, tránh vận động mạnh. Do đó cha mẹ, ngoài việc cần sắp xếp người theo dõi con sát sao, cần thường xuyên nhắc nhở con tránh vận động mạnh để sớm phục hồi sức khỏe. Điều này giúp con nhanh phục hồi sức khỏe, tránh tối đa phản ứng sau tiêm.