Trẻ ngủ vào 2 khung giờ này không chỉ thúc đẩy chiều cao mà còn phát triển IQ vượt bậc, bố mẹ cần lưu ý

Nhìn chung, hai giai đoạn vàng này là giai đoạn trẻ tiết hormone tăng trưởng nhanh nhất nên cha mẹ càng phải chú ý để con đi ngủ đúng giờ. Tuy nhiên, cơ thể không phải là một cái máy, không phải cứ đến 9 giờ tối thì hormone sinh trưởng mới bắt đầu tiết ra số lượng lớn theo đúng giờ mà phải cần có nhiều yếu tố khác thêm vào để kích thích sản xuất ra nhiều hơn hormone tăng trưởng như một giấc ngủ sâu và nhiều giấc mơ đẹp.

Do đó, để trẻ có thể tận dụng được tốt nhất khoảng thời gian vàng này thì các bé nên được bố mẹ cho lên giường sớm hơn 30 phút so với thời điểm vàng này để bé được ru giấc và vào giấc ngủ say sưa hơn.

Bí quyết để nuôi dưỡng thói quen ngủ tốt ở trẻ

1. Cha mẹ làm gương cho con cái

Trẻ em có khả năng bắt chước từ nhỏ và đặc biệt thích học hỏi từ cha mẹ. Nếu bố mẹ là người có lối sống lành mạnh, sinh hoạt đúng giờ thì con cái cũng sẽ noi gương và duy trì lối sinh hoạt đó. Vì vậy, nếu muốn con cái đi ngủ đúng giờ, bạn cũng nên là người bố người mẹ đi ngủ đúng giờ.

2. Nghe nhạc nhẹ