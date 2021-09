Trẻ "nghiện" cắn móng tay có thể bắt nguồn từ một căn bệnh tâm lý, cha mẹ cần loại bỏ càng sớm càng tốt

Thực tế, hành vi thích cắn móng tay của trẻ không phải tự nhiên hình thành. Nó là hệ quả của viêc trẻ trải qua một điều gì đó vi phạm quy luật phát triển tâm sinh lý trong quá trình nuôi dưỡng của cha mẹ. Một khi trẻ đã quen với việc dùng móng tay để xoa dịu cảm xúc, theo thời gian, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng không tốt, trẻ còn dễ mắc một số bệnh liên quan đến rối loạn sức khỏe tâm thần.

Theo một số nghiên cứu, những đứa trẻ hay cắn móng tay để thể hiện cảm xúc, lý do thường là: Hoặc là để kìm nén một vấn đề gì đó trong lòng, muốn trút nỗi lo lắng sang nơi khác; hoặc nặng nề hơn là trẻ mắc bệnh nào đó về rối loạn sức khỏe tâm thần, đến mức biểu hiện ra bên ngoài.

Vì vậy, cha mẹ nếu thấy con thích cắn móng thì đừng vội vàng ngăn cản, thay vào đó nên tìm ra động cơ đằng sau hành vi này, "kê đúng thuốc, trị đúng bệnh" để trẻ bỏ hẳn thói quen cắn móng tay, cho phép trẻ phát triển đầy đủ cả thể chất và tinh thần.

Nguyên nhân trẻ cắn móng tay

1. Do căng thẳng và lo lắng không thể giải tỏa

Yếu tố môi trường có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ, một số trẻ có môi trường sống không tốt như bị bố mẹ đánh đập, mắng mỏ hoặc bố mẹ không hòa thuận... khiến trẻ thấy căng thẳng. Trẻ nhỏ, trí não còn non nớt nên không có cách nào khác là phải trút bỏ những yếu tố tiêu cực do ảnh hưởng của môi trường gia đình, mà cách đơn giản nhất là cắn móng tay. Theo thời gian, việc cắn móng tay của trẻ trở thành một hành động khiến trẻ cảm thấy an tâm hơn.