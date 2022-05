Trẻ mầm non đi học thường dễ mắc bệnh nào?

Các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc con khi trẻ quay trở lại trường - Ảnh: Internet

Bác sĩ Nguyễn Tâm Long – khoa nhi bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – cho biết việc trẻ quay trở lại trường sẽ giải tỏa được tâm lý cho các em, tuy nhiên khi đi học trẻ sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm.

Ngoài COVID-19, trẻ mầm non còn có thể mắc nhiều bệnh khác, do vậy bệnh trẻ tuổi mầm non thường gặp khi đi học, bố mẹ cần có kiến thức để nhận biết, kịp thời xử trí, can thiệp để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

1. Bệnh về da – bệnh trẻ thường gặp nhất

Hệ miễn dịch và sức đề kháng của trẻ mầm non vẫn chưa được hoàn thiện. Trẻ đi học mẫu giáo vẫn chưa có khả năng chống lại các tác động từ môi trường, nhất là bệnh tật. Đây là độ tuổi mà bệnh truyền nhiễm thường dễ “nhắm” đến.

Điều kiện đi học cả ngày, ăn bán trú, các bé thường ăn uống, ngủ trưa cùng nhau, chơi cùng nhau với đồ vật để chung, hoặc côn trùng cắn – nên các bệnh ngoài da là bệnh ở trẻ em mầm non thường xuyên mắc và dễ lây lan nhất.

2. Dị ứng ở trẻ

Cơ thể trẻ độ tuổi mầm non rất nhạy cảm, dễ bị kích ứng do các tác nhân từ môi trường. Chẳng hạn, không gian sống ẩm thấp, nhiều bụi khói, lông thú vật, thức ăn hải sản, thức ăn nấu không chín kỹ…

Dấu hiệu bé bị dị ứng cha mẹ cần lưu ý như nổi mẩn ngứa, đỏ trên da thành từng dải, mảng như mề đay, thậm chí một số bé bị ho, lên cơn hen suyễn, nôn trớ, đau bụng, đi ngoài lỏng.

Trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến sốt, sưng một số nơi trên cơ thể, nhất là trên mặt. Bố mẹ cần lưu ý những điều này, theo dõi và hiểu rõ sức khỏe con mình để có biện pháp thích hợp, đưa con đến cơ sở y tế xử trí khi cần thiết.

3. Sốt virus