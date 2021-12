Trẻ lớp 1 chưa tiêm vaccine đi học trực tiếp: Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?

Để giải đáp thắc mắc của phụ huynh khi cho học sinh đi học trực tiếp, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, đây là kế hoạch thí điểm cho học sinh đi học trực tiếp trở lại ở cả 3 cấp học.

Đối với cấp tiểu học, TP.HCM ưu tiên cho học sinh lớp 1 đi học trước vì đây là các học sinh mới chuyển từ bậc mầm non lên, các em chưa được đến trường ngày nào và việc học trực tuyến cũng gặp nhiều khó khăn nhất so với các khối còn lại khi bắt đầu các bài học đầu đời, vỡ lòng, nhận biết trường lớp. Do vậy, đây là nhóm học sinh được ưu tiên tiếp cận với chương trình giáo dục trực tiếp để các em sớm được đến trường, gặp thầy cô, bạn bè.

“Thí điểm cho học sinh đi học trở lại là thí điểm sự thích ứng an toàn của các cơ sở giáo dục đối với tình hình mới do vậy chúng tôi lựa chọn thí điểm dựa trên mức độ ưu tiên, cần thiết đối với các khối lớp. Học sinh buộc phải học trực tuyến trong điều kiện bắt buộc vì dịch bệnh, nhưng với lớp 1 - lứa tuổi còn cần giáo viên cầm tay chỉ việc thì việc đến trường là tốt nhất”, ông Dũng nói.