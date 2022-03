Trẻ hoá cấp bằng lái xe là cần thiết

Đồng quan điểm của ông Hiểu, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho rằng, việc cấp GPLX thấp hơn so với độ tuổi hiện nay (18 tuổi) là cần thiết, bởi thực tiễn cho thấy học sinh 15 -16 tuổi sử dụng xe máy, xe điện khá phổ biến. Do vậy nếu cơ quan chức năng không cấp bằng lái thì học sinh vẫn điều khiển phương tiện trên đường.

"Không ai khuyến khích học sinh đi xe phân khối lớn, do vậy khi trẻ hoá cấp bằng lái cần phải giám sát chặt, xử lý nghiêm học sinh đi xe phân khối lớn quá quy định, bởi nếu không sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường”, ông Thanh lưu ý.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước đây khi chưa có chủ trương tách luật, trong Dự thảo sửa đổi Luật giao thông Đường bộ do Bộ GTVT soạn thảo đã đề xuất cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe máy điện, xe dưới 50cc cho đối tượng học sinh từ 16 tuổi trở lên. Tuy nhiên, hiện nay dự thảo do Bộ Công an xây dựng nên các ý kiến sẽ được Bộ Công an tiếp thu, xây dựng.

Vũ Điệp