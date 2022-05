Trẻ hay nói dối, điều đó có thực sự xấu như cha mẹ nghĩ không?

Nghiên cứu tâm lý học của Đại học Toronto cũng cho thấy rằng, một đứa trẻ có thể nói những lời nói dối thuyết phục càng sớm, chúng càng có khả năng làm tốt hơn những người bình thường trong độ tuổi thiếu niên, đó là khả năng thuyết phục người khác.

Nói dối là giải pháp theo bản năng của trẻ, không có nghĩa đó là hành vi xấu. Nếu hiểu được nói dối cũng có mặt tích cực, cha mẹ không nên vội vàng phạt con mình.

Con cái nói dối, cha mẹ phải làm gì?

Nhiều bậc cha mẹ rất lo lắng khi thấy con nói dối, không biết hướng dẫn con như thế nào cho đúng. Khi đối mặt với trẻ nói dối, cha mẹ hãy nên áp dụng 3 điều sau:

1. Cho phép trẻ nói dối nhưng không buộc tội quá nhiều

Một trong những lý do chính khiến trẻ hay nói dối là do sợ bố mẹ buộc tội và trừng phạt. Vì thế, theo thời gian trẻ sẽ nói dối nhiều hơn. Khi biết được sự thật, cha mẹ đừng vội buộc tội mà nên hỏi lý do trước.

2. Khuyến khích trẻ nói sự thật và tạo cảm giác an toàn