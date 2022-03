Trẻ gửi thông điệp yêu thương tới mẹ qua trend chụp ảnh 'ngày ấy - bây giờ'

Nhân ngày 8/3, trường Tiểu học Ban Mai (Hà Nội) tổ chức cuộc thi ảnh "Now and Then" (Ngày ấy – Bây giờ) cho toàn bộ học sinh. Thông qua đó, giúp các em cảm nhận sâu sắc tình cảm gia đình, thêm biết ơn, trân quý những gì có trong hiện tại. Biết trân trọng từng giây phút, chúng ta sẽ trở thành người giàu có.