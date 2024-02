Trẻ em có trí tuệ cảm xúc thấp có 2 đặc điểm rõ ràng này, việc sửa chữa sau 6 tuổi đã quá muộn

Một cư dân mạng kể: "Cháu gái tôi năm nay vào năm 2 trung học cơ sở. Cháu luôn học giỏi và được thầy cô giáo quý mến. Tôi nhớ hồi học lớp một, cháu thường làm bài tập về nhà rất tốt nhưng đến kỳ thi thì toàn điểm thấp.

Cháu luôn nói: "Vì con quá lo lắng trong các kỳ thi, hoặc giáo viên đưa sai câu hỏi cho con!". Mẹ tôi cũng giúp cháu tìm cớ đổ lỗi. Sau đó tôi nói chuyện video với mẹ lúc bà đang dạy cháu học bài, tình cờ phát hiện cháu sau khi làm xong bài tập về nhà không quan tâm kết quả, bỏ đi ngủ trong khi mẹ tôi kiểm tra và sửa lỗi. Cuối cùng tôi cũng tìm ra vấn đề. Lý do cháu thi không tốt không phải vì thầy ra đề sai mà là vì quá chủ quan. Sau đó, cháu được yêu cầu tự mình kiểm tra bài tập về nhà trước, người lớn sẽ coi bài lại lần cuối, giải thích những gì cháu chưa hiểu. Từ đó mỗi học kỳ, cháu đều nhận được học bổng".

Trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ thích tìm lý do cho hành vi của con mình. Chuyện này bắt đầu từ khi trẻ mới tập đi, nếu chẳng may bị ngã thì sẽ do cái bàn, cái ghế. Khi trẻ lớn lên, nếu con vẫn thích tìm lý do đổ lỗi thì cha mẹ không nên cho rằng điều này là dễ thương, mà thực chất đây là biểu hiện của việc né tránh, không dám đối mặt với lỗi lầm, hành vi của mình.

Là cha mẹ, khi con cư xử như vậy, bạn phải giúp con mình sửa sai. Cha mẹ nên nói với con rằng: Để đạt được điều gì đó, con cần phải bỏ ra công sức, thời gian và sức lực. Thành công sẽ không xảy ra một cách tình cờ. Nếu làm không tốt điều gì đó, đừng đưa ra lý do đổ lỗi mà hãy phân tích những gì đã xảy ra.

Quá trình này rất khó khăn, không chỉ giúp con nhìn nhận lại vấn đề mà còn kiểm tra tính kiên nhẫn của cha mẹ. Dù ban đầu có vất vả nhưng một khi hình thành được thói quen tốt như vậy sẽ mang lại lợi ích cho con bạn trong suốt cuộc đời.