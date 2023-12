Trẻ dậy sớm và dậy muộn có sự khác biệt rõ ràng khi lớn lên

Các bậc phụ huynh không nên chỉ quan tâm đến vấn đề trẻ em nên thức dậy lúc mấy giờ mà cần tìm hiểu thêm về việc giúp trẻ có một giấc ngủ ngon. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể:

- Nên cho trẻ đi ngủ sớm.

- Cho trẻ ngủ vào một giờ cố định để giúp trẻ có được phản xạ nghỉ ngơi và ngủ dễ dàng hơn trong mọi hoàn cảnh.

- Trong lúc trẻ ngủ: Cần đảm bảo cho trẻ một không gian yên tĩnh. Bên cạnh đó, không nên để trẻ mất ngủ vì một số yếu tố không đáng có như mất ngủ do quá đói, quá no, do ngứa ngáy vì không được vệ sinh thân thể, do mặc quần áo quá chật, phòng ngủ không vệ sinh, bí bách,…

- Không nên thực hiện những hành vi khiến trẻ bị chấn thương tâm lý trước khi ngủ như quát mắng, dọa nạt, cho trẻ xem phim kinh dị hay kể những chuyện khiến trẻ sợ hãi,…

