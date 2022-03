Trẻ đã mắc Covid-19 được bảo vệ trong bao lâu?

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều trẻ em mắc Covid-19, nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ em từng mắc Covid-19 có thể duy trì kháng thể tự nhiên trong ít nhất 7 tháng, và tiêm vaccine sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước virus SARS-CoV-2. Đây là kết quả một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại bang Texas (Mỹ) thực hiện và được công bố trên tạp chí Pediatrics.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng miễn dịch đối với các bệnh lây nhiễm qua đường mũi và họng cũng không tồn tại lâu dài. Một số nghiên cứu thậm chí chỉ ra rằng kháng thể sau khi mắc bệnh tự nhiên chỉ tồn tại khoảng 3 tháng. Một người có thể tái nhiễm nhiều lần do nhiễm các biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2. Nhiều ý kiến cũng cho rằng miễn dịch tạo ra do nhiễm biến chủng Omicron yếu hơn so với biến chủng Delta.

Vì thế, dù đã mắc Covid-19 và khỏi bệnh, các chuyên gia vẫn khuyến cáo cha mẹ nên đưa con đi tiêm vaccine. Trong tháng 4, Việt Nam sẽ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

TS Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, dù nhiễm hay chưa nhiễm thì với trẻ em việc tiêm vaccine ngay sau đó cũng sẽ tạo ra miễn dịch tốt hơn cho cơ thể để phòng tránh những đợt tái nhiễm sau này. Nếu đã tiêm rồi mà lại nhiễm thì miễn dịch tạo ra rất mạnh hoặc nhiễm rồi mà tiêm bổ sung thì miễn dịch tạo ra cũng rất tốt. Đó là lý do vì sao không cần phân biệt có nhiễm hay không nhiễm trong quá khứ để quyết định việc tiêm vaccine phòng Covid-19.