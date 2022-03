Trẻ đã mắc Covid-19 có cần tiêm vaccine?

Theo ghi nhận của chúng tôi thời gian qua, số lượng gia đình đưa con mắc Covid-19 tới khám tại các bệnh viện nhi ở Hà Nội và TP.HCM tăng vọt.



Việt Nam đã quyết định mua 21,9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi. Tuy nhiên, chiến dịch này đến nay vẫn chưa được triển khai. Khi nhiều bé đã mắc Covid-19, các gia đình cân nhắc liệu có cần cho con tiêm vaccine.



Mắc Covid-19 vẫn nên tiêm vaccine



Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho hay việc tiêm vaccine cho trẻ em không có quá nhiều khác biệt so với người lớn.



“Dù đã mắc Covid-19, trẻ vẫn cần được tiêm vaccine phòng bệnh này”, ông khẳng định.

Trẻ mắc Covid-19 tại TP.HCM được gia đình đưa đi khám. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi nhóm chưa tiêm chủng nhiễm nCoV tự nhiên, khả năng miễn dịch sẽ không đủ tốt do cơ chế né tránh miễn dịch của SARS-CoV-2. Từ đây, việc tiêm vaccine ở trẻ, dù đã nhiễm nCoV hay chưa, đều giúp cơ thể tạo ra miễn dịch tốt hơn, từ đó phòng những đợt tái nhiễm sau.



Tiến sĩ Thái nói thêm: “Nếu đã tiêm vaccine nhưng không may nhiễm virus, miễn dịch được tạo ra sau đó sẽ rất mạnh. Mặt khác, với trường hợp đã nhiễm nCoV và tiếp tục tiêm bổ sung, miễn dịch lúc này cũng rất tốt. Bởi vậy, chúng ta không cần cân nhắc việc đã nhiễm virus hay chưa để quyết định tiêm vaccine Covid-19”.



Liên quan khoảng thời gian để tiêm vaccine sau khi khỏi Covid-19, vị chuyên gia cho biết ở lần đầu tiên SARS-CoV-2 tấn công vào cơ thể, chúng để lại miễn dịch không cao. Do đó, đây là cơ sở để nguy cơ tái nhiễm xảy ra.



“Trong hướng dẫn mới đây, chúng ta không phải chờ 6 tháng sau khi khỏi bệnh để tiêm mũi vaccine tiếp theo nữa. Trẻ nên được tiêm vaccine phòng Covid-19 ngay sau khi khỏi bệnh. Việc này sẽ giúp miễn dịch mạnh hơn, góp phần hạn chế nguy cơ tái nhiễm, di chứng hậu Covid-19”, ông Thái nói.



Theo Phó trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, một số trường hợp trẻ khỏi Covid-19 nhưng vài tháng sau lại xuất hiện các di chứng của bệnh do virus gây tổn thương đa cơ quan. Vật liệu di truyền chúng để lại có thể gây phản ứng ở đa tạng.



Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý cần để trẻ hồi phục hoàn toàn mới tiêm. Nguyên nhân là có khả năng các vấn đề khác của hậu Covid-19 sẽ bị nhầm lẫn với phản ứng sau tiêm.



Hiệu quả của vaccine khi giảm liều tiêm cho trẻ



Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế hồi đầu tháng 3, trẻ em 5-11 tuổi sẽ được tiêm vaccine Pfizer nhưng mỗi liều chỉ 0,2 ml, chứa 10 mcg vaccine mRNA Covid-19.



Trước đó, Bộ Y tế không phân chia rõ nhóm đối tượng tiêm, chỉ quy định mỗi liều 0,3 ml và chứa 30 mcg vaccine mRNA Covid-19.



Theo tiến sĩ Phạm Quang Thái, hệ miễn dịch của trẻ trong độ tuổi này non nớt nhưng khá nhạy cảm. Nhóm này cũng đã được tiêm nhiều loại vaccine khác như bạch cầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, rubella,... Do đó, trẻ đã có thời gian để rèn luyện với các tác nhân mới.