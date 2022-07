Trẻ có thể bị tay chân miệng và sốt xuất huyết cùng lúc không? Phân biệt vết loét do tay chân miệng gây ra

Phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ như thế nào, nhất là với trẻ mầm non tiếp xúc nhiều với đồ chơi?

Không có thuốc để diệt virus gây ra bệnh tay chân miệng mà chỉ có thuốc điều trị các biến chứng do tay chân miệng gây ra hoặc giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh. Bệnh tay chân miệng có 2 nhóm biến chứng chính là: Biến chứng về thần kinh và biến chứng về tim mạch.

Bé mới khỏi COVID-19 thì bị tay chân miệng, liệu bé có nguy cơ bị nặng không?

Câu chuyện trẻ vừa mắc COVID-19 xong bây giờ bị tay chân miệng vẫn thường xảy ra. Hiện tại, chưa có nghiên cứu nào chứng minh bị sau khi bị COVID-19 mà bị tya chân miệng thì sẽ bị nặng nhưng sau khi bị COVID-19, hệ thống miễn dịch của trẻ có thể yếu hơn, do đó trẻ dễ bị tay chân miệng hơn.

Có cách nào giảm đau những vết loét trong miệng để bé dễ ăn không?

Vết loét do bệnh tay chân miệng xuất hiện trong miệng có thể làm cho trẻ đau và khó ăn. Cha mẹ có thể dùng các sản phẩm làm giảm đau miệng dùng được cho trẻ em. Cha mẹ nên dùng trước ăn 10-15 phút để lúc đó các vết loét đỡ đau rồi, trẻ có thể ăn được. Nên cho trẻ ăn đồ ăn mềm, mát để dễ ăn hơn. Bên cạnh đó, cần vệ sinh thường xuyên bằng nước muối sinh lý hoặc sản phẩm vệ sinh dùng được trong miệng để tránh nhiễm khuẩn bội nhiễm làm cho vết loét nặng hơn.

Bé bị sốt 2 ngày, loét ở miệng và nổi mẩn ở người. Có khi nào bé bị tay chân miệng và sốt xuất huyết cùng lúc không?

Trường hợp bé bị tay chân miệng cùng lúc với sốt xuất huyết vẫn có thể xảy ra. Mỗi bệnh có những biểu hiện khác nhau, ví dụ: Sốt khi bị tay chân miệng thường là sốt nhẹ hơn 37 độ C hoặc sốt đến 38,5-39,5 độ C và kèm phát ban. Còn trẻ bị sốt xuất huyết thường sốt cao 39-40 độc C liên tục, rất khó hạ sốt, đi kèm mệt mỏi.

Ngoài ra, sốt xuất huyết thì phải có muỗi đốt, lây bệnh từ người bệnh sang người lành. Nếu trẻ không bị muỗi đốt, xung quang trẻ không có ai bị sốt xuất huyết, điều kiện vệ sinh tốt thì khả năng trẻ bị sốt xuất huyết cũng thấp.

Trẻ đã bị tay chân miệng liệu có miễn dịch với bệnh không, có dễ bị lại không?

Miễn dịch sinh ra do bệnh tay chân miệng là miễn dịch không bền vững, có thể bị suy giảm theo thời gian. Thứ hai, có nhiều virus gây ra bệnh tay chân miệng, thậm chí có trường hợp bị tay chân miệng 2 lần trong cùng 1 mùa. Vì vậy, trẻ có thể bị tay chân miệng tái đi tái lại trong một mùa.

Bé mắc bệnh tay chân miệng có cần kiêng khem gì không?

Không cần kiêng khem quá kĩ những cần tránh mất vệ sinh, nên ăn uống sạch, nên ăn lỏng, uống mát. Trẻ bị tay chân miệng cũng không cần thiết kiêng tắm, kiêng đồ tanh, chua...

Theo Phụ nữ Việt Nam