Trẻ càng bị “thấm nhuần” 3 suy nghĩ này từ nhỏ, lớn lên càng dễ tự ti, cha mẹ dừng ngay còn kịp

2. Khắc sâu ý nghĩ rằng trẻ không tốt bằng những người khác

Nhiều bậc cha mẹ có thói quen dùng những lời chỉ trích, phê phán để thúc đẩy con mình tiến bộ và so sánh con mình với những người khác. Nhưng hành động này sẽ khiến trẻ cảm thấy mình làm việc gì cũng không giỏi, cứ như vậy lâu dần sẽ hình thành tâm lý thua kém người khác, lớn lên rất khó thành công.

Trong vấn đề học hành hay cuộc sống, chỉ cần một đứa trẻ chịu học và làm việc, kể cả khi chúng làm không tốt, bố mẹ vẫn nên động viên con mình. Sự động viên, khích lệ, tin tưởng vào con cái sẽ giúp trẻ dần dần có động lực học và tiến bộ hơn.

Những lời nói dịu dàng lúc nào cũng mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với việc la mắng hay so sánh với người khác. Nếu có sự so sánh, đó nên là so sánh với bản thân của con cái, liệu rằng chúng đã làm tốt hơn so với trước đây hay chưa.