Trẻ bị điểm kém không hoàn toàn do giáo viên, lưu ý 5 điều ở cha mẹ

4. Cha mẹ can thiệp quá mức vào việc học của trẻ

Nhiều cha mẹ vì lo lắng nên thường quan tâm quá mức đến việc học của con. Họ không cho con có không gian riêng, tự do tìm hiểu, khám phá mà luôn sát sao bên cạnh. Một vài hành động của việc can thiệp quá mức đến việc học như: Hỏi con về điểm số mỗi ngày, so sánh kết quả học tập của con với bạn, hỏi con dồn dập về bài tập cô giao,…

Đứa trẻ nào cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, áp lực khi bị cha mẹ giục giã, nhắc nhở cả ngày về việc học. Trẻ sẽ thấy sợ việc học, dẫn đến thành tích không được như mong đợi. Vì vậy, tuy cha mẹ rất yêu thương và sốt sắng đến chuyện học tập của con nhưng cũng nên giữ một mức độ nhất định để không gây phản tác dụng.

5. Cha mẹ không làm gương cho con

Giáo dục nhà trường là quan trọng nhưng giáo dục gia đình cũng quan trọng không kém. Những lời nói và hành động của cha mẹ đều tác động trực tiếp đến con cái. Ví dụ như cha mẹ mải mê sử dụng điện thoại, ti vi có thể khiến con bị nghiện thiết bị điện tử, nghiện chơi game; cha mẹ ít dọn dẹp nhà cửa khiến con có thể trở thành đứa trẻ thiếu gọn gàng, ngăn nắp,… Ngược lại, nếu cha mẹ dẫn con đi mua sách vào cuối tuần, mỗi ngày dành thời gian đọc sách sẽ khiến con trở nên yêu thích việc đọc sách thay vì chơi game; cha mẹ đưa ra quy định về làm việc nhà cho các thành viên sẽ giúp trẻ trở nên gọn gàng, nề nếp.

Đặc điểm của những đứa trẻ là ham chơi, khó tập trung, làm việc còn thiếu tính cẩn thận. Vì vậy, trẻ cần cha mẹ làm gương sáng để noi theo và hướng dẫn thực hiện mọi việc.

Theo Phụ nữ Việt Nam