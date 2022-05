Trẻ bị bệnh viêm gan do virus bí ẩn thường có 2 dấu hiệu nhận biết, cha mẹ cần đưa con đi bệnh viện ngay

Sau dịch Covid-19, bệnh viêm gan do virus bí ẩn hiện đang là mối quan tâm lớn của mọi người. Nhất là những người đang làm cha làm mẹ. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh viêm gan do virus bí ẩn đã lan ra nhiều quốc gia, chỉ tấn công trẻ em và ghi nhận một số ca tử vong.

Đặc biệt, mới đây nhất ghi nhận, viêm gan do virus bí ẩn đã đến Đông Nam Á. Bộ Y tế Indonesia thông báo đã có 3 bệnh nhi nhập viện và qua đời ở thủ đô Jakata. Trước tình hình dịch bệnh lan sang Đông Nam Á, ghi nhận ca tử vong, nhiều phụ huynh đang đứng ngồi không yên.

Hỏi: Con em 4 tuổi. Từ qua đến nay xuất hiện hiện tượng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Liệu có phải con em đã bị viêm gan do virus bí ẩn hay không ạ? Đông Nam Á cũng có ghi nhận ca bệnh rồi, em lo lắng quá! Em phải làm gì bây giờ thưa bác sĩ?