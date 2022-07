Trẻ bám mẹ như "cái đuôi", không thấy người là khóc thét, thử ngay 4 cách sau để đối phó tình trạng con bện hơi

Trẻ bám mẹ (hay còn gọi là bện hơi mẹ) như cái đuôi, khiến người mẹ không thể làm gì được. Thậm chí có người "dở khóc dở cười" khi đi vệ sinh mà con cũng đòi đứng ngay cạnh. Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ bám mẹ thường theo 2 nguyên nhân chính:

- Do thói quen xấu mà người lớn tạo ra cho con trẻ: Khi con chào đời, hay giật mình và quấy khóc. Lúc này bé cần 1 người bên cạnh để cảm thấy an toàn hơn. Với tình thương con của mình, nhiều bà mẹ có thói quen ôm ấp, ôm con khi ngủ, cho con vừa ti vừa ngủ... Việc này lúc đầu mang đến sự thoải mái cho 2 mẹ con. Nhưng nếu kéo dài và không có ai thay mẹ chăm sóc bé, trẻ sẽ "nghiện" mùi của mẹ. Con sẽ lạ lẫm với những người thân khác. Chính vì lý do này mới xảy ra câu chuyện nếu không phải là mẹ bế ẵm là bé sẽ quấy khóc.

- Do trẻ đang muốn "báo hiệu" cho cha mẹ rằng bé đang gặp phải một rắc rối nào đó: Có thể là con đang cảm thấy sợ hãi khi ở một mình, không có ai bên cạnh, cũng có thể trẻ đang đói, khó chịu vì tã ướt, buồn ngủ, gặp vấn đề về sức khỏe...