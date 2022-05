Trẻ 2 tuổi nghi bị bạo hành: Trung tâm giáo dục chuyên biệt tạm dừng hoạt động

Sáng 26/5, lãnh đạo UBND phường Trần Thành Ngọ (Kiến An, Hải Phòng) cho biết, ngay khi xảy ra sự việc bé T.Q.M (2 tuổi) đi học tại Trung tâm Công tác xã hội Nụ Cười trẻ thơ có nhiều vết tím bầm, vết xước, trung tâm này đã tạm dừng hoạt động cho tới khi có kết luận của cơ quan điều tra.

"Chúng tôi cũng đang phối hợp với Công an quận Kiến An, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Kiến An cùng các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc", ông Trần Thành Ngọ nói.