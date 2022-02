Trâu bò đóng băng, chỗ nào vướng nước chỗ đó biến luôn thành đá

Các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm rét hại mới khiến nền nhiệt giảm đột ngột. Theo đó, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi 0 độ C, dễ xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Video: Đàn trâu đóng băng vì giá rét.

Trái ngược với sự hào hứng của du khách đổ về các địa điểm du lịch để check-in ngắm tuyết rơi, người dân miền núi và chính quyền địa phương phải khốn khổ vật lộn chống chọi với thời tiết rét buốt. Họ vốn đã nghèo, trông chờ vào ít ruộng rau, con vật để kiếm sống nhưng tình cảnh thế này rất dễ trắng tay.

Bên dưới bài chia sẻ, cộng đồng mạng không khỏi bày tỏ sự xót xa, lo lắng cho sự sống của đàn gia súc trước cảnh băng tuyết giá lạnh.

- Nhìn mà xót quá, lạnh thế này đàn trâu chẳng mấy chết hết thôi.