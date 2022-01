Trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ

Your browser does not support the audio element.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam - vừa trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.