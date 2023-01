Trao quà Xuân Quý Mão 2023 cho bà con người Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

Nhân dịp này, trước thềm Năm mới, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng gửi lời chúc mừng đến những người có mặt tại chương trình và bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, chúc các gia đình đón một mùa Xuân mới với có một cái Tết đầm ấm, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn và cùng chung tay tạo dựng một cuộc sống tươi vui và ấm no hơn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà Tết cho các hộ gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc tại địa bàn thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Mỗi phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng bao gồm gạo, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm phục nhu cầu sinh hoạt trong những ngày Tết sắp tới.