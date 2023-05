Trào lưu măng cụt xanh gây sốt: Tiết lộ bất ngờ từ các chủ vườn

Cuối tháng Tư năm nay, có một thông tin làm xao xuyến các tín đồ ẩm thực Việt: 1 nhà hàng thuần Việt ở thủ đô nước Mỹ vinh dự xếp vị trí thứ 26 trong top 100 nhà hàng ngon nhất thành phố New York do tờ The New York Times bình chọn. Thông tin này lập tức được lan tỏa trên báo chí Việt Nam.