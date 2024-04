Trào lưu ‘biến hình' trên nền bài hát 'Khát vọng tuổi trẻ' gây sốt mạng dịp 30/4

Hướng tới đại lễ kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/3/2024), những ngày gần đây, nhiều cư dân mạng trẻ quay clip "biến hình" trên nền bài hát Khát vọng tuổi trẻ của nhạc sĩ Vũ Hoàng nhằm thể hiện tình yêu nước và tinh thần cống hiến của thanh niên.

Họ hóa trang thành hình tượng bộ đội, thanh niên xung phong, bác sỹ quân y, chiến sỹ công an, đoàn viên thanh niên... trong các hoạt cảnh tái hiện cuộc chiến đấu của thế hệ cha ông nửa thế kỷ trước.