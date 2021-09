Trao 100.000 kit test COVID-19 hỗ trợ Tiền Giang phòng, chống dịch

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tại Tiền Giang đang tiếp tục tổ chức Chiến dịch xét nghiệm tầm soát COVID-19 trên diện rộng tại những nơi có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới trên toàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý các ổ dịch, góp phần bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân.

