Tranh vẽ ở làng chài bích họa Quảng Nam bị chê xấu, họa sĩ nói gì?

Tranh ở làng bích hoạ Tam Thanh gây tranh cãi. Video: Hoài Văn.



Bức tranh đang gây tranh cãi. Ảnh Hoài Văn.

Người dân bức xúc vì bức tranh người đàn ông có ngực, phụ nữ đánh bắt cá

Ông Võ Ngọc Dương (70 tuổi, ở thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết bức tranh trên tường nhà ông được họa sĩ vẽ xong cách đây ít ngày, nhưng ông thấy không đẹp và không phù hợp với đời sống văn hóa của người dân làng chài.



Ông Võ Ngọc Dương và bức tranh trên tường nhà vừa được hoạ sĩ hoàn thành.

“Nhìn vào bức tranh thì thấy người đánh cá là phụ nữ chứ không phải là đàn ông, trong khi lại để ngực trần. Ở đây phụ nữ không đi đánh bắt cá, hình ảnh như vậy có phần phản cảm, không phù hợp. Trước khi họa sĩ đến vẽ, chính quyền nói sẽ đưa bản vẽ cho chúng tôi xem và chọn vẽ bức nào nhưng sau đó không thực hiện như vậy”, ông Dương nói.

Bức tranh đối diện nhà ông cũng khiến nhiều người dân bàn tán. “Ai nhìn vào cũng không hiểu nội dung bức tranh là gì, họa sĩ muốn vẽ cái gì. Nhìn vào thấy con bò nằm ngang vậy, nó đẹp ở đâu?”, một người dân chia sẻ.



Người dân cho rằng không thể hiểu được họa sĩ vẽ gì, gửi thông điệp gì.