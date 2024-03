Theo trang Eat this not that, hạn chế uống soda giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả.

Tránh uống soda giúp giảm mỡ nội tạng. Ảnh: Thanh Thanh Mỡ nội tạng tiết ra hormone và các chất sinh hóa không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất cholesterol và khiến tế bào trở nên kháng insulin. Mỡ nội tạng có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, chứng mất trí nhớ và ung thư vú ở phụ nữ. Xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh là một trong những cách để giảm mỡ nội tạng. Trong đó, nên tránh uống soda. Việc uống nhiều soda và các loại đồ uống có đường bổ sung, đặc biệt là sirô ngô có hàm lượng đường cao gây ra tình trạng tăng mỡ nội tạng, liên quan đến bệnh béo phì và một loạt các bệnh chuyển hóa. Theo khuyến nghị, phụ nữ nên tiêu thụ không quá 6 muỗng cà phê đường (hoặc 100 calo đường bổ sung) mỗi ngày. Nam giới hạn chế tiêu thụ đường ở mức 9 muỗng cà phê hoặc 150 calo đường bổ sung mỗi ngày. Đường bổ sung thường có trong thực phẩm và đồ uống đã qua chế biến như soda, nước tăng lực, kẹo, bánh quy. Điều này làm tăng mỡ nội tạng và tăng cân. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Journal of the American College of Cardiology (Mỹ), nếu bạn chỉ uống 1 loại nước ngọt khoảng 350ml mỗi ngày và không giảm lượng calo ở những thực phẩm khác trong chế độ ăn uống, bạn có thể tăng khoảng 7 kg trong 3 năm.