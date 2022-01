Tranh luận về đồng phục trao giải của Trung Quốc tại Olympic Bắc Kinh 2022

Your browser does not support the audio element.

Đồng phục dành cho nhân viên trao giải của nước chủ nhà Trung Quốc tại Thế vận hội Olympic Mùa đông 2022 sắp diễn ra trong 2 tới đây vừa được công bố (Ảnh: Beijing2022/Twitter).

Thiết kế này không những phải đón nhận những nhận xét khá khắt khe từ người dân Trung Quốc, mà còn khiến tờ tin tức chính thống của Hàn Quốc - Korea Times cho rằng thiếu sáng tạo và có dấu hiệu "đi tham khảo".

Người Trung Quốc không đánh giá cao thiết kế đồng phục trao giải

Loạt đồng phục dành cho các nhân viên hỗ trợ hoạt động trao giải tại thế vận hội vừa được chính thức giới thiệu (Ảnh: Beijing2022/Twitter).

Thế vận hội Olympic Mùa đông 2022 sắp diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Loạt thiết kế có hai tông màu chủ đạo là xanh và đỏ, mang phong cách truyền thống với những họa tiết, chất liệu và kiểu dáng đậm tính cổ điển.