Tranh luận nảy lửa: 'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi có đáng được thông cảm hay không?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người".



Bên cạnh đó, Công an TP HCM cũng có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dã man đến mức tử vong khiến dư luận dậy sóng. Từng chi tiết liên quan đến vụ việc được dân tình quan tâm đặc biệt.

Đến nay, cả “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bố đẻ bé V.A là Nguyễn Kim Trung Thái đều đã bị bắt. Phía cơ quan công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra.