Tranh chấp ngư trường ở Cà Mau: Đâm tàu, bắn bi sắt, ném chai xăng

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, trước đây xung đột quyền lợi xảy ra tranh chấp giữa nghề kéo lưới (cào) với nghề ốc bẫy mực do cào làm hư ốc bẫy mực; còn xảy ra tình trạng trộm ốc bẫy mực.

Hiện nay, qua điều tra cho thấy có phát sinh thỏa thuận giữa nhóm tàu cào với tàu ốc bẫy mực, dẫn đến dấu hiệu chiếm ngư trường trái phép để trục lợi. Trong đó, nhóm tàu ốc bẫy mực chiếm dụng ngư trường, sau đó thu tiền rồi cho nhóm tàu cào vào khai thác.

Một tàu cá bị cháy trên biển nghi bị ném xăng (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, trong quá trình chiếm ngư trường trái phép, các tàu ốc bẫy mực cũng mâu thuẫn với nhau. Thêm vào đó, có sự xuất hiện của nhóm người như xã hội đen sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí trên biển để tranh giành ngư trường.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đã lập ban chuyên án để điều tra các vụ việc. Đến nay, cơ quan chức năng xác định hầu hết các đối tượng vi phạm. Công an cũng khởi tố 1 vụ với 5 bị can.