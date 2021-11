Tranh cãi về quán bánh mì bán thịt sống ở Hà Nội

Khay thịt hun khói chưa qua chế biến được bảo quản lạnh ở quán. Ảnh: Anh Tú.



Người này cũng cho rằng nhiều người cũng tin thịt hun khói có thể ăn sống. "Tôi đã có thêm những thông tin hữu ích về cách chế biến thịt an toàn. Tôi cũng sẽ thông tin thêm tới khách hàng để tránh hiểu nhầm. Thật may, từ trước đến giờ, tôi vẫn bán sản phẩm an toàn cho mọi người", anh Khoa cho hay.

Chủ quán thừa nhận mình may mắn khi vẫn luôn chế biến đồ ăn an toàn cho khách. Ảnh: Anh Tú.



Trang web về sức khỏe Healthline cũng từng đưa tin vấn đề này. Theo đó, thịt hun khói cũng giống như nhiều loại thịt khác, đều gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi ăn sống. Bên trong chúng có thể chứa virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây hại.