Tranh cãi về đánh thuế 10% với người mất việc

Trong khi đó, chuyên gia lao động và tiền lương, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho rằng khoản hỗ trợ như trên không phải là khoản thu nhập đột biến của công nhân, NLĐ. Trong hoàn cảnh cực chẳng đã do nhà máy không có đơn hàng nên doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, khiến NLĐ mất việc mới có khoản hỗ trợ này.

Theo quy định của Luật Lao động, thôi việc một năm thì một người được hưởng nửa tháng lương và khoản này không chịu thuế TNCN. Còn nếu mức trợ cấp thôi việc của NLĐ trên 0,5 tháng lương thì phần vượt trợ cấp đó phải chịu thuế TNCN.

Nếu như NLĐ nghỉ việc thì cơ quan thuế có trách nhiệm tạm khấu trừ 10% thuế TNCN. Khi đến thời điểm quyết toán thuế, cụ thể thời điểm gần nhất là ngày 31-3-2023, NLĐ sẽ làm quyết toán thuế và được hoàn lại số thuế đã nộp.

Như vậy, tất cả khoản trợ cấp thôi việc (chưa phân biệt lý do thôi việc) đã được quy định trong Luật Thuế TNCN chứ không phải do cơ quan thuế thu sai.

Tuy nhiên, nếu trong luật quy định rõ “NLĐ không phải chịu thuế TNCN nếu thôi việc do đại dịch COVID-19, do gặp khó khăn đơn hàng…”, tức là phân biệt lý do thôi việc thì cơ quan thuế mới có thể không khấu trừ. Còn quy định như hiện tại, cơ quan thuế đang chấp hành đúng luật được ban hành.

Như vậy, tới đây nếu sửa đổi luật thì cần quy định rõ những khoản hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiếu đơn hàng, thu hẹp sản xuất… không đưa vào chi phí tính thuế, không chịu thuế TNCN.

Phương án tốt nhất ở thời điểm hiện nay là sắp đến ngày doanh nghiệp quyết toán thuế (ngày 31-3), cơ quan thuế và doanh nghiệp cố gắng rà soát và hoàn trả số tiền thuế NLĐ đã bị khấu trừ một cách nhanh nhất. Khi đó, NLĐ không cảm thấy bị thiệt và họ an tâm tìm kiếm công việc mới. MINH TRÚC

