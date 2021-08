Tranh cãi Thu Phương - Thanh Thảo ai đoạt 'ngôi vương phá hit'

Thanh Thảo - Bích Phương - Thu Phương

Theo đó, ở phiên bản của Thu Phương, nữ danh ca đã phối lại toàn bộ ca khúc theo phong cách... jazz, với sự hỗ trợ của dàn nhạc cổ điển phía sau.

Có lẽ giọng hát nội lực của Thu Phương và bản phối quý tộc khi dùng để thể hiện Đi Đu Đưa Đi thì mọi thứ lại trở nên... lạc quẻ, không ăn nhập. Thật vậy, ai đời một ca khúc nói về việc "đi quẩy", "đi đu đưa" tới bến lại được phối và hát theo phong cách diva như thế kia?