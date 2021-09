Tranh cãi thái độ vợ Xuân Trường khi lái ô tô đưa chồng lên tuyển

Hôm qua (16/9), ĐT Việt Nam đã trở lại tập trung tại một khách sạn ở Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ai nấy đều sẵn sàng tinh thần chiến đấu sau 1 tuần nghỉ xả hơi.

Mới đây, một clip ghi lại cảnh vợ Lương Xuân Trường - Ngô Mai Nhuệ Giang hộ tống chồng và Minh Vương lên tuyển đã khiến dân tình chú ý.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Vợ Lương Xuân Trường đưa chồng và Minh Vương lên tuyển hội quân (Nguồn: Bá Huỳnh Startalk)

Trong đoạn clip, Nhuệ Giang dừng chiếc Mazda màu trắng ở trước sảnh khách sạn, Xuân Trường bước ra từ ghế phụ và Minh Vương ngồi ghế sau. Cả 2 cầu thủ nhanh chóng lấy đồ đạc từ trên xe và đi vào cùng mọi người.