Tranh cãi Rosé (BlackPink) thành công là nhờ BTS

Bài báo tuyên bố thành công của Rosé với bản hit “APT.” trên bảng xếp hạng Billboard là nhờ BTS mở đường gây ra tranh luận dữ dội ở Hàn Quốc. Đa số cư dân mạng bày tỏ ý kiến phản đối người viết. Ngày 19/11, hãng truyền thông Hàn Quốc Money Today xuất bản bài báo viết về sự trở lại của Jin sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đồng thời nhấn mạnh vị thế của BTS trong ngành công nghiệp Kpop và thế giới. Tác giả Kim So Yeon nêu rõ: “Sự trỗi dậy của Hybe lên vị trí lớn mạnh hàng đầu trong ngành giải trí phần lớn là nhờ vào BTS. Nhóm đã giành vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 tám lần (bao gồm cả các hoạt động solo) và xuất hiện hơn 50 lần trên bảng xếp hạng. Phần lớn các kỷ lục Hot 100 do các nghệ sĩ Kpop lập được đều do BTS nắm giữ”.

Jin tái xuất cuộc đua âm nhạc vào năm 2024 với album solo Happy Không ai có ý kiến gì về bài báo cho đến khi nữ phóng viên nhận định thành công của Rosé, giọng ca chính BlackPink, gặt hái được cũng có công lớn từ BTS. “Gần đây, Rosé của BlackPink đạt được thành tích ấn tượng khi xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard với APT., bản song ca của cô với Bruno Mars. Thành tích này cũng là một phần của bức tranh lớn hơn, chủ yếu là nhờ BTS đã mở đường vào thị trường nhạc pop toàn cầu, vốn trước đây ít biết đến Kpop”. Không ít cư dân mạng bối rối và giận dữ với lập luận này. Nhiều người nghi ngờ Hybe đứng sau thao túng tác giả bài báo. Số khác cho rằng người viết cố gắng kéo Rosé vào để tăng tương tác bởi giọng ca sinh năm 1997 đang được chú ý nhiều. Khán giả bình luận: “Chúng ta nên làm gì khi Hybe khăng khăng thành công của Rosé là nhờ họ”, “Tác giả này chắc nhận tiền từ Hybe”, “Ý bạn là sao? Những nỗ lực kìm hãm BlackPink của Hybe rất dữ dội. Họ hạ bệ BlackPink bằng cách thao túng bảng xếp hạng”, “Họ đang phủ nhận sự nghiệp mà BlackPink và Rosé gây dựng trong 8 năm qua. Mỗi khi một nhóm khác thành công, mạng xã hội lại tràn ngập dòng chữ ‘BTS đã mở đường’. Thật khó chịu”, “Bọn họ thật trơ tráo”, “Đùa phải không? Có ai không biết rằng người hâm mộ đã gom góp một số tiền lớn từ đâu đó, tạo tài khoản và mua bài hát để tăng thứ hạng? Tất cả chỉ để thần tượng có thể xuất hiện trên Billboard”, “Tôi thực sự không hiểu nổi cách họ thao túng truyền thông”, “Họ không biết Bruno Mars là ai sao?”, “Hãy nhớ trước BTS còn có Psy”, “Gangnam Style của Psy vào năm 2012 mới là bài hát đưa Kpop vào thế giới âm nhạc phương Tây. Tất cả người hâm mộ Hybe đều bị lừa nếu họ nghĩ rằng Kpop được chú ý lần đầu tiên là nhờ BTS”...

Cư dân mạng phản đối luận điểm APT. của Rosé thành công phần lớn nhờ sự mở đường của BTS Một số ý kiến khác thể hiện cái nhìn khách quan hơn. Họ cho rằng BTS có công lớn giúp Kpop có chỗ đứng vững chắc hơn trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận tài năng và chiến lược của Rosé. “Psy đã làm rất tốt vào năm 2012, nhưng từ đó đến 2017 chỉ là khoảng trống. Kể từ khi BTS gia nhập thị trường chính thống tại Mỹ và EU vào năm 2017, tất cả nhóm nhạc khác bắt đầu có thể quảng bá ở thế giới phương Tây với quy mô chưa từng có. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi nghĩ Rosé thể hiện xuất sắc, còn có tầm ảnh hưởng của Bruno nữa”, một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình. Theo Tiền Phong