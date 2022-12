Tranh cãi quanh lễ cưới Ji Yeon (T-ara) và loạt sao Hàn

Ngày 15/12, tờ Ten Asia đưa tin việc So Yeon không dự lễ cưới Ji Yeon gây tranh luận ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều khán giả bàn tán, nghi ngờ và việc đó làm “hoen ố ý nghĩa của đám cưới”, tờ Ten Asia viết. Tranh luận bắt nguồn từ việc thành viên cùng nhóm với Ji Yeon là So Yeon vắng mặt.

Việc này khiến tin tức hai người mâu thuẫn, bất hòa lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng nói, một thành viên khác của T-ara là Boram cũng không tới dự hôn lễ. Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp khác nhóm như Jin (BTS), Donghae (Super Junior) tới chúc mừng cô dâu chú rể.

So Yeon ở đảo Jeju vào thời điểm hôn lễ của Ji Yeon diễn ra. Cô cùng chồng là cầu thủ Jo Yu Min đi du lịch sau khi họ trở về từ Qatar. Chồng của So Yeon là cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia và vừa qua, anh thi đấu tại World Cup ở Qatar.

Ji Yeon và So Yeon hoạt động chung trong một nhóm nhạc suốt 8 năm. Tờ Ten Asia nhận định thật đáng tiếc khi So Yeon không tới chúc mừng đồng nghiệp nhưng nữ ca sĩ có thể có lý do cá nhân và việc này không đáng để tranh cãi hay kỳ thị.

Trước những tranh cãi, công ty quản lý của So Yeon cho biết nữ ca sĩ tới Jeju du lịch nên họ khó liên lạc được với cô để hỏi lý do không dự lễ cưới Ji Yeon. Trong khi đó, Ji Yeon chưa chia sẻ về vấn đề này.