Tranh cãi quanh chuyện Việt Nam nên cổ vũ hay lo sợ ChatGPT

Ở một góc độ khác, điều làm TS Chu Cẩm Thơ nghĩ đến khi nhắc tới ChatGPT là sự đối phó của học sinh với các yêu cầu học tập, cụ thể là những hành vi gian lận.

“Đích đến của giáo dục là dạy về tư duy, với công cụ mới này, có thể dẫn đến việc các em học sinh lười suy nghĩ. Đây chính là những thách thức cho người làm quản lý giáo dục và nó sẽ tác động đến cả việc dạy và học trực tiếp ở các cơ sở giáo dục”, TS Chu Cẩm Thơ nói.

Sau 2 tháng kể từ khi ra mắt, ChatGPT đã chạm mốc 100 triệu người dùng. Ảnh: Trọng Đạt

Với tư cách là một người từng tham gia vào công tác giảng dạy, nghiên cứu, theo PGS.TS Lê Phước Minh - Chủ tịch Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, ChatGPT khác hoàn toàn với các con chatbot mà thế giới từng biết.

“Chúng ta khi học lịch sử có khái niệm BC (Before Christ - Trước Công nguyên) và AC (After Christ - Sau Công nguyên), tiếp đến chúng ta có thời đại của BG/AG (Before/After Google - Trước/Sau Google), và tới đây tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt với Before Chatbot và After Chatbot (Trước và sau Chatbot)”, PGS.TS Lê Phước Minh nói.

PGS.TS Lê Phước Minh đánh giá: “ChatGPT rất lý thú và tôi đang trông đợi vào sự hoàn thiện của công cụ này. Người làm nghiên cứu và giảng dạy rất khổ cực trong chuyện soạn thảo, chuẩn bị bài giảng, điều này sẽ có thể thay đổi nhờ sự xuất hiện của nó".