Tranh cãi quá trình điều tra trước khi Lee Sun Kyun chết trong xe hơi

Trong khi đó, nam diễn viên Lee Ji Hoon từng hợp tác với Lee Sun Kyun trong phim Going to the End chỉ trích những tài khoản mạng đã đặt điều xung quanh vụ điều tra sử dụng ma túy của đồng nghiệp. Nam diễn viên bức xúc khi ý kiến dư luận đã phần nào tạo áp lực lên Lee Sun Kyun trong suốt thời gian qua để rồi cuối cùng tài tử Ký sinh trùng đưa ra lựa chọn cực đoan.

News1 đưa tin người hâm mộ ở trong nước và quốc tế cũng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Lee Sun Kyun. “Điều này có đúng không”, “Tôi cầu nguyện cho người đã khuất được yên nghỉ”, “Tôi cảm thấy tiếc cho vợ anh ấy, Jeon Hye Jin”, “Tôi thích các tác phẩm của Lee Sun Kyun”, News1 trích dẫn bình luận của khán giả.

Tang lễ của Lee Sun Kyun được tổ chức tại Phòng 1, nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul vào chiều 27/12. Vợ của Lee Sun Kyun là nữ diễn viên Jeon Hye Jin mong muốn tổ chức lễ tang riêng tư. Lễ an táng được tổ chức tại Seonyeong, Buan-gun, Jeollabuk-do.

Theo Newsis, Lee Sun Kyun vốn có hình tượng người đàn ông của gia đình, đã bị ảnh hưởng nặng nề khi dính líu đến A (29 tuổi), một nữ quản lý của cơ sở giải trí và từ đây bị điều tra sử dụng ma túy.

Gần đây vợ anh, Jeon Hye Jin đã bán lỗ một tòa nhà trị giá 15 tỷ won và làm dấy lên nghi ngờ việc đó có liên quan gì đến vụ án của Lee Sun Kyun hay không. Tuy nhiên, Jeon Hye Jin khẳng định việc này không liên quan đến cáo buộc ma túy của chồng cô.