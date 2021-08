Tranh cãi nổ ra vì Top 100 bài hát kiệt tác Kpop do Melon bình chọn: Thiên vị nhà SM lộ liễu, hit của TWICE, BTS và iKON hạng quá thấp!

14. ‘Cause I’m Your Girl – S.E.S (1997)

21. I Know – Seo Taiji & Boys (1992)

23. Be Mine – INFINITE (2011)

27. Nobody – Wonder Girls (2008)

31. CHEER UP – TWICE (2016)

33. I Got a Boy – SNSD (2013)

38. Get Up – Baby V.O.X (1999)

42. UP & DOWN – EXID (2014)

12. Sorry, Sorry – SUPER JUNIOR (2009)

11. Sherlock – SHINee (2012)

Từ hạng 9 đến hạng 1

10. Mirotic – TVXQ (2008)

9. Tell Me – Wonder Girls (2007)

8. Abradacabra – Brown Eyeds Girls (2009)

7. I Am The Best – 2NE1 (2007)

6. Into The New World – SNSD (2007)

5. Gee – SNSD (2009)

4. Dynamite – BTS (2020)

3. Gangnam Style – PSY (2012)

2. Growl – EXO (2013)

1. No.1 – BoA (2002)

Bài hát dẫn đầu BXH Top 100 bài hát kiệt tác Kpop: No.1 – BoA (2002)

Sau khi được công bố, danh sách này đã trở thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng Hàn Quốc. Theo đó, nhiều người cho rằng có rất nhiều bất cập trong việc xếp hạng các bài hát, điển hình là việc BXH này dường như có sự thiên vị lộ liễu đối với các nghệ sĩ nhà SM. Nhiều người cũng chỉ ra rằng ca khúc quán quân 'No.1' của BoA và ca khúc á quân 'Growl' của EXO tuy là hit và có sức ảnh hưởng, nhưng không thể nào làm thay đổi lịch sử Kpop bằng 'Gangnam Style' của PSY và 'Dynamite' của BTS.

Top 5 bài hát dẫn đầu BXH này của Melon

Mặt khác, nhiều Knet cũng bất bình khi những bài hát hit như 'Cherry Blossom Ending' - Busker Busker, 'Anysong' - Zico, 'Spring Day' - BTS, 'Cheer Up' - TWICE, 'Love Scenario' - iKON, 'Lies' - BIG BANG v...v... lại đạt hạng thấp đến vậy. Knet cũng tự hỏi rằng tại sao BXH lại để vắng bóng nhiều bài hát của BIG BANG và BEAST (nay là Highlight) trong khi 2 nhóm nam này thật sự có những bản hit có sức ảnh hưởng hơn rất nhiều bài lọt top 100.

Một số bình luận của Knet:

- Tất cả các bài hát đều hay!!

- Một BXH chỉ cần nhìn vào No.1 và No.2 là đã hiểu chuyện gì xảy ra haha!

- 'Growl' á? Hạng 2 á???

- Vì sao Busker Busker lại xếp hạng thấp đến vậy?!!

- Có phải mỗi mình tôi là không đồng tình với BXH này hay không?

- Chà, mục đích là tốt, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là không nên thực hiện xếp hạng này!

- Cái gì thế này… Có quá nhiều bài hát của cùng một công ty!

- Thứ hạng của 'Cheer Up', 'Anysong', 'Love Scenario', 'Spring Day' bị làm sao vậy?!!!

- Ngay từ khi nhìn thấy thứ hạng của 'Cherry Blossom Ending' - Busker Busker thấp hơn một số bài không xứng đáng, tôi đã cảm thấy BXH này thật vô lý.

- Cho hỏi các bài hát của BEAST đâu?!

- Mọi người có chắc trong dàn chuyên gia này quá nửa không đến từ SM không vậy?!!

- Vì lý do gì mà 'Sherlock' của SHINee lại xếp trên cả 'Lies' của BIG BANG vậy?!!

- Hahahaha! 'No.1' với 'Growl' xếp cao hơn cả 'Gangnam Style' hahaha!!

- Thật không hiểu nổi, làm ơn bỏ bớt bài của NCT ra và thay bằng bài của BIG BANG vào!!

- Không hiểu sao bài hát của NCT lại cao ngất ngưởng haha!!

- SM làm ơn, có quảng bá cũng đừng lộ liễu và khiêm tốn một chút chứ!!

- Tôi đoán đó là bảng xếp hạng của các chuyên gia SM hahahaha!!!

- Tôi thật sự ghét scandal của BIG BANG, nhưng xét đến âm nhạc thì không thể nào hạng của họ thấp như vậy và bài hát của họ lại lọt top ít đến vậy.

- 'Candy' của H.O.T, 'Dynamite' của BTS hoặc 'Gangnam Style' của PSY, một trong 3 bài này phải được No.1 mới đúng!

Xin chúc mừng tất cả các nghệ sĩ đã có bài hát lọt vào BXH này! Bạn có hài lòng với kết quả xếp hạng của các bài hát? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé.