Tranh cãi lớn nổ ra khi Knet được yêu cầu lựa chọn chỉ 1 bài hát hot nhất năm: TWICE bị phản đối đã đành nhưng BTS cũng chịu chung số phận

TWICE - "Alcohol-Free"

Oh My Girl - "Dun Dun Dance"

Trên thực tế, không phải tất cả các ca khúc nói trên đều nhận được sự đồng tình tuyệt đối của khán giả Hàn Quốc. Trong khi "Next Level" của aespahay "Rollin'" của Brave Girls là những ca khúc vô cùng hiếm hoi được netizen xứ kim chi công nhận là hit thì ngược lại, "Alcohol-Free" của TWICE, "Dun Dun Dance" của Oh My Girl, "ASAP" của STAYChay thậm chí là cả "Butter" của BTSdù đã mang về những thành tích rất tốt nhưng vẫn phải đối mặt với số lượt vote down cao hơn hẳn vote up vì nhiều nguyên nhân khác nhau.