Tranh cãi hoa hậu Thùy Tiên '2 giây - 2 thái độ' với bố đẻ

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip liên quan tân Miss Grand International - Thùy Tiên. Được biết clip được quay hôm 10/1, ghi lại cảnh Thùy Tiên hội ngộ bố đẻ tại sân bay Tân Sơn Nhất khi trở về TP.HCM.

Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của netizens là phản ứng "lạ" của Thùy Tiên trong khoảnh khắc gặp gỡ người thân.

Cụ thể, ngay sau khi tươi cười chụp hình cùng bố, Thùy Tiên quay sang chụp cùng phía công ty quản lý. Hoa hậu quay mặt đi và thay đổi biểu cảm rất nhanh, nên bị cho là lạnh nhạt, thờ ơ với bố đẻ.

Clip gây tranh cãi về thái độ của Thùy Tiên với bố.



Khoảnh khắc Thùy Tiên thay đổi nét mặt sau khi chụp hình cùng phụ thân.